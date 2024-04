Cronaca

GERENZANO / LIMBIATE – Ieri in via Lepetit alla periferia di Gerenzano lo scontro fra due automobili: una ragazza di 22 anni ha avuto bisogno di assistenza medica ed è stata trasportata con l’ambulanza della Croce rossa saronnese all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi contusioni. Il sinistro è avvenuto alle 13. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente.

Ieri alle 18.30 in via Monza a Limbiate nelle vicinanze del cimitero maggiore lo scontro fra due automobili: hanno avuto bisogno di soccorsi un uomo di 42 anni ed uno di 54 anni, che non sono apparsi in condizioni preoccupanti e sono stati visitati all’ospedale di Paderno Dugnano.

(foto archivio: forze dell’ordine e mezzi di soccorso in azione sul territorio locale)

20042024