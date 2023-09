x x

GERENZANO – Jesssika Campisi è Miss Influencer: la modella quindicenne di Gerenzano è tornata vittoriosa dalla finale del concorso nazionale di bellezza Miss Venere, che si è tenuta lo scorso 28 agosto a Palermo.

Nelle selezioni, avvenute tra le 45 partecipanti in gara in età compresa tra i 15 e i 29 anni, la giovanissima gerenzanese era già stata notata, tanto da aggiudicarsi una coroncina. Poi la sorpresa: tra le sette fasce nazionali selezionate, Jessika Campisi si è aggiudicata il titolo di Miss Venere 2023, grazie all’elevato numero di condivisioni che la sua intervista di Miss Venere ha ricevuto.

L’emozione che in un primo momento aveva irrigidito la giovane sulla passerella è così scaturita in una fonte di orgoglio: “Non mi aspettavo niente – sottolinea la giovane modella – mi sono ricordata che ero lì solo per gioco, che già l’essere presente era una grande vittoria”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione