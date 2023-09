x x

GERENZANO – Anche la gerenzanese Valentina Giacalone ha sfilato sulla passerella della finale di Miss Venere, a Palermo. Dopo la vittoria della fascia Miss Ninfa dei Boschi, il trampolino di lancio che l’ha portata al concorso nazionale, la ventenne gerenzanese è stata tra le 45 partecipanti di Miss Venere, di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

La modella si è aggiudicata una coroncina, un premio riservato ad alcune delle ragazze in gara. Ora il ritorno a Gerenzano da vincitrice della sua battaglia personale contro il bullismo, con la soddisfazione di aver mostrato e gareggiato con la sua bellezza. Nell’intervista rilasciata a IlSaronno.it, Valentina Giacalone aveva espresso il suo desiderio di promuovere il messaggio del suo progetto, realizzato in collaborazione con il negozio di sua mamma, Filomania, dal titolo “Non solo moda”, in cui le ragazze con insicurezze, vittime di bullismo o di disturbi alimentari hanno la possibilità di tornare a vedersi belle, sfilando in passerella.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione