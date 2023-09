x x

SARONNO – “Ospedale di Saronno, arriva il nuovo direttore per l’ortopedia. Dopo l’incontro di maggio tra alcuni sindaci del Saronnese e l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, il nostro sindaco Augusto Airoldi aveva dichiarato: “Per la prima volta si vede l’impegno di regione di essere presente. Bertolaso si é presentato e ha portato calendario e obiettivi come richiesto”. Ecco uno degli impegni mantenuti, anche grazie al lavoro istituzionale del nostro Sindaco, che da inizio mandato ha cercato di coinvolgere tutti i sindaci del bacino, per fare pressione in regione, al fine di promuovere investimenti e rilancio per l’ospedale di Saronno”. Lo si legge in una nota del Pd di Saronno.

Proseguono dal Pd: “Ecco alcune informazioni sul nuovo primario. Giuliano Salvatori del Prato è il nuovo direttore della struttura complessa di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Saronno. Ha prestato servizio in diverse pubbliche amministrazioni, dall’Azienda ospedaliera di Treviglio all’ospedale Sacco di Milano”.

(foto: banchetto pro ospedale del Pd di Saronno)

