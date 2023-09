x x

SARONNO – Bagno di folla domenica sera per il debutto stagionale della Frazione calcistica Da Pozzo, neo promossa in Seconda categoria e che al centro sportivo “Monsignor Ronchi” di via Colombo a Saronno è stato ospite per disputare la prima partita della fase a gironi della Coppa Lombardia, contro la Lainatese. Hanno vinto i milanesi 2-0 ma non hanno rovinato la festa gialloverde, con tribuna a dir poco gremita (c’erano anche tanti tifosi ospiti): oltre 250 gli spettatori con tifo da categorie superiori.

Sempre per la Coppa il Dal Pozzo tornerà in campo mercoledì 23 settembre ospite della Victor Rho; prima si giocherà Lainatese-Victor Rho, mercoledì 13 settembre.

(foto e reel: alcuni momenti della serata al centro Ronchi di via Colombo a Saronno)

