Calcio

BULGAROGRASSO – Nell’ultima giornata di Seconda categoria, girone H, oggi il pari 2-2 della Frazione calcistica Dal Pozzo in trasferta sul campo del Bulgaro. Per i locali a segno Paparatti e Gatti, per i gialloverdi hanno segnato Maggiore e Borgatti.

Per il Dal Pozzo epilogo domenicale una grigliata a Misinto con anche i propri sempre numerosissimi tifosi, per festeggiare la salvezza, già precedentemente conquistata.

Risultati

30′ giornata: Polisportiva Veranese-Stella azzurra Arosio 1-2, Amor sportiva-Molinello 2-0, Bulgaro-Frazione calcistica Dal Pozzo 2-2, Cascina Mamete-Cistellum 2-6, Casnatese-Novedrate 1-1, Cogliatese-Figino 2-5, Gerenzanese-Virtus Cermenate 2-1, Giussano-Cesano Maderno 1-3.

Classifica

Gerenzanese 75 punti, Stella azzurra Arosio 66, Bulgaro 59, Cistellum 55, Molinello 50, Polisportiva Veranese 45, Figino 43, Cesano Maderno 41, Giussano 39, Virtus Cermenate 38, Amor sportiva 34, Dal Pozzo e Cogliatese 33, Novedrate 27, Cascina Mamete 21, Casnatese 16.

Promossa la Gerenzanese; retrocede la Casnatese, playout Novedrate-Cascina Mamete.

