Calcio

CANTU’- Nella 30′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel girone H, il Cistellum è ospite sul campo della Cascina Mamete, in un match rocambolesco e ricco di reti, dominato dagli ospiti che trionfano con il risultato di 2 a 6.

Nel primo tempo il Cistellum approccia alla grande la partita e al 5′ passa in vantaggio con la rete di Costanzo, che trasforma in rete la prima occasione concreta. Il Cascina Mamete, però, reagisce benissimo, infatti, impiega solo 4′ a rimettere in equilibrio la gara con la conclusione da fuori area di Belluschi, che si infila nell’angolino. Al 12′ il Cistellum si riporta in vantaggio: ingenuità difensiva di Gilardoni che causa un rigore, dal quale si presenta Rimoldi che spiazza Venuti. Al 34′ gli ospiti allungano con l’airone Marazzi, che aggiunge il proprio nome al tabellino sfruttando l’involontario assist di Venuti. Dilaga il Cistellum con il goal olimpico di Rimoldi, che direttamente da calcio d’angolo insacca sul secondo palo. Al 44′ riapre la partita il Cascina Mamete con Buttafuoco, che servito da Terraneo, non sbaglia il tap-in.

Nella ripresa gli ospiti continuano a premere sull’acceleratore e al 65′ trovano la manita con Marazzi, che dribbla la difesa avversaria e sigla la doppietta. Nel mezzo della gara doppia espulsione nei padroni di casa con Terraneo e Gilardoni, che lasciano in 9 i propri compagni di squadra. A chiudere le marcature, all’85’, è Marazzi, che firma la tripletta servito da Costanzo.

Nonostante la vittoria, il Cistellum non riesce a qualificarsi ai playoff, a causa della differenza di punti con la Stella Azzurra Arosio. Dall’altra parte il Cascina Mamete chiude a 21 punti e disputerà i playout contro il Novedrate.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Cascina Mamete-Cistellum 2-6

CASCINA MAMETE: Venuti, Terraneo, Pagliarani, Colombo, Mangeruca, Borroni, Frigerio, Molteni, Buttafuoco, Belluschi, Gilardoni. A disp: Molteni, Arnaboldi, Seiti, Perri, Talpo, Cancellieri, Ballabio, Bianchi. All. Spada.

CISTELLUM: Cappato, Mancini, Bonfrate, Quaggelle, Montan, Moiana, Costanzo, Viola, Mboup, Rimoldi, Marazzi. A disp. D’Auria, Montorio, Di Trani, Macchi, Jabiri, Cozzi. All. Gastaldello.