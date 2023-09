x x

SARONNO – Avrebbe compiuto 102 anni il prossimo mese Paolo Piccinato, nato a Pramaggiore (VE) ma saronnese di adozione dal 1948, anno in cui con la moglie Gentile Brollo si è trasferito nella città degli amaretti. L’uomo si è spento lo sabato 2 settembre.

Piccinato era noto negli ambienti saronnesi per la sua passione per il gioco a bocce – l’ultima gara ufficiale vinta a ben 91 anni – e per la sua attiva partecipazione al famoso ‘Club 1921’, del quale era rimasto l’ultimo coscritto.

Aveva festeggiato il traguardo dei 100 anni nella sua abitazione, circondato dall’affetto della sua famiglia, unitamente agli auguri del sindaco e di tutta la comunità saronnese. In seguito si è trasferito, assieme alla moglie, nella Casa di Cura San Giorgio di Origgio, dove purtroppo un anno fa non aveva potuto celebrare i 101 anni perché colpito duramente dal Covid. Sempre forte e combattivo aveva sconfitto anche il virus, lasciando stupiti i medici che lo hanno curato.

Amava essere circondato dalla sua famiglia e ringraziava sempre le sue tre figlie e le cinque nipoti che regolarmente gli facevano visita, si riteneva fortunato di questo e di avere la sua Gentile sempre al suo fianco da 74 anni.

Le celebrazioni del suo funerale si terranno nella parrocchia Regina Pacis, nel quartiere dove ha abitato quasi tutta la sua lunga vita.

