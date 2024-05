Calcio

SARONNO – Nei centri sportivi saronnesi di via Trento e via Colombo è andata in scena ieri 19 maggio una bella giornata all’insegna dello sport con la seconda edizione del torneo Adriano Busnelli organizzato da Amor Sportiva e Gs Robur, una competizione nazionale di calcio dedicata alla categoria esordienti 2012.

Presenti al torneo, oltre le squadre organizzatrici Amor Sportiva e Gs Robur, gli esordienti 2012 di importanti società calcistiche nazionali come Inter, Juventus, Sampdoria, Genoa, Como, Atalanta, Renate, Monza, Cremonese ed Hellas Verona. Le 12 squadre sono state divise in due gironi all’italiana da sei, nei quali si sono sfidate disputando cinque partite da 20 minuti ciascuna durante le quali avevano la possibilità di conquistare 3 punti in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio e 0 in caso di sconfitta. Al termine dei regolamentari 5 match, le squadre con più punti conquistati nei due gironi si sono sfidate per decretare la squadra vincitrice del torneo. Nella seconda edizione disputata nella giornata di ieri, ad alzare il trofeo Adriano Busnelli sono i ragazzini del Genoa grazie alla vittoria nella finale contro l’Atalanta.

La bella giornata all’insegna dello sport si conclude con le premiazioni dei vincitori e i ringraziamenti delle squadre presenti al torneo oltre che una gloriosa ovazione per i giovanissimi 2010 e gli allievi 2008 dell’Amor Sportiva vincitori dei rispettivi campionati.

(foto da Instagram)