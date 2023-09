Ancora controlli antidroga nei boschi comasco: buon “bottino” per i carabinieri

x x

COMASCO – La Compagnia carabinieri di Cantù sta proseguendo i servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive, con il supporto di personale degli “Squadroni Cacciatori Sicilia”. In questo ambito, nel corso del fine settimana appena trascorso, personale della stazione carabinieri di Lurago d’Erba e degli Squadroni, ha perlustrato le zone boschive comprese nei Comuni di Lambrugo e Monguzzo, individuavano, geolocalizzando e smantellando quattro bivacchi, recuperando un notevole quantitativo di droga ed arrestando due cittadini stranieri per spaccio.

In particolare nel pomeriggio di sabato 2 settembre, in una zona boschiva compresa nel Comune di Lambrugo, adiacente a Via Battisti, i militari luraghesi e personale degli Squadroni Cacciatori, hanno smantellato due bivacchi e rinvenuto 28,7 grammi di hashish, 27,7 grammi di cocaina, 20,6 grammi di eroina, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Nel corso della serata del 3 settembre, nell’ambito di un altro servizio antidroga condotto in un’area boschiva nei pressi di via Cava Marna nel comune di Monguzzo, gli stessi militari hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino straniero di 22 anni, senza fissa dimora, pregiudicato ed un altro cittadino straniero di 33 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, irregolare. I due stranieri sono stati trovati in possesso di 29,5 grammi di hashish, 3,5 grammi di cocaina, 2155 euro in contanti, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi. Ieri mattina i due stranieri sono stati processati e gli arresti sono stati convalidati, inoltre il 22enne doveva scontare una precedente pena di circa dieci mesi di reclusione.

(foto della droga e del denaro sequestrati)

05092023