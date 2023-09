x x

SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in viale Lombardia a Saronno: è successo alle 18 nei pressi del sovrappasso sulla ferrovia; a restare ferito per una caduta dalla motocicletta è stato un ragazzo di 29 anni. Sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno, il cui equipaggio si è preso cura del malcapitato, che comunque non ha riportato gravi lesioni.

Lungo l’ex statale Vatresina, a Castiglione Olona, ieri alle 19.30 è stato invece investito un pedone, nel tratto che prende il nome di via Cesare Battisti: sul posto una ambulanza della Croce rossa, il paziente non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio)

05092023