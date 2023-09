SARONNO – Si è concluso nella serata di sabato 2 settembre il piccolo festival di cortometraggi animati, Animatica, che con i suoi colori ha dato vita al cortile di Villa Gianetti.

Organizzato dall’associazione giovanile saronnese Il Tassello, con il patrocinio del comune di Saronno, nella serata di venerdì 1 settembre la giuria e il pubblico hanno potuto votare il loro cortometraggio animato preferito tra quelli selezionati per il piccolo festival. La premiazione, avvenuta nella serata successiva, ha dato la corona d’alloro al cortometraggio “Pina”, dell’autore belga Jeremy Depuydt.

Su instagram, annunciando il nome del vincitore, gli organizzatori hanno ringraziato la giuria, l’amministrazione comunale e il pubblico che ha riempito il cortile di Villa Gianetti e che ha sostenuto la prima edizione del festival Animatica.

“Possiamo ritenerci soddisfatti – commentano gli organizzatori, con un bilancio finale della manifestazione – anche se ovviamente tutto è sempre migliorabile. La qualità del materiale arrivato per la selezione era altissima, è stato difficile scegliere solo 18 corti da proiettare dai più di 400 ricevuti. La partecipazione è stata alta, più di quanto ci aspettassimo, e di questo siamo contenti.”

“Siamo onorati – continuano – di avere avuto la partecipazione gratuita di tanti artisti, che hanno creduto nel progetto e ci hanno regalato il loro tempo e la loro arte: Francesco Pirini che ha illustrato logo e locandina, Massimo Zanchi che ha creato il design per le maglie, lo studio Mammafotogramma che ha partecipato proiettando un lavoro in stop motion molto apprezzato, e infine i musicisti Giorgio Giommi, Matteo Serenelli, Dario Magri, Paolo Botta. Non vediamo l’ora del prossimo anno.”

(foto: dalla pagina facebook del comune di Saronno)

