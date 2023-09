CERIANO LAGHETTO – “Visto il crescente numero di visitatori che negli ultimi giorni raggiunge l’area verde, di proprietà comunale, situata ai margini di via Milano in frazione Villaggio Brollo, nella quale sono ubicate le cosiddette “Cascate della Lombra”, il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, ha emesso un’ordinanza che ne regolamenta l’accesso”. Lo fa sapere, con una nota, il Comune cerianese.

Si potrà per tutta la parte rimanente dell’estate frequentare, ammirare e fotografare quest’area molto suggestiva e viverla sei giorni alla settimana, nel rispetto dell’ambiente circostante. “Nei prossimi mesi lavoreremo per trovarci pronti e preparati per una valorizzazione e fruibilità completa dell’area in vista della prossima stagione estiva” ha annnunciato il sindaco Roberto Crippa.

Orari e norme di accesso

L’iniziativa fa seguito al “notevole interesse riscontrato a partire dal 15 agosto scorso quando sono apparsi numerosi articoli sulla stampa locale e sul web” come si legge nelle premesse della disposizione e alla comunicazione dell’Ats Brianza, Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, con la quale si propone di emettere specifica ordinanza in materia di balneazione nelle acque del torrente Lombra. L’ordinanza del sindaco Crippa, quindi, “ordina e dispone per la vigente stagione estiva 2023: l’apertura al pubblico del cancello dell’area comunale di via Milano 8, assegnata mediante convenzione in comodato d’uso alla società “Moto Club Ceriano Laghetto” dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 17. Inoltre, nelle fredde acque del torrente Lombra in corrispondenza dell’area nota come “Cascate della Lombra”, ci si potrà bagnare ma non ci si potrà tuffare, “in quanto ogni contatto diretto del corpo umano con le acque che comporti l’immersione del capo e il rischio di ingerire acqua” è vietato. La stessa ordinanza vieta di gettare rifiuti, arrecare disturbo alla fauna selvatica presente, di raccogliere piante e fiori selvatici, il divieto assoluto di bivacco, camping e accensione di fuochi e il divieto assoluto di scavalcare il cancello d’entrata e di abbandonare il sentiero che porta alla cascata. La trasgressione dei divieti comporta sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 5000 euro e il compito di far osservare l’ordinanza è affidato al corpo di polizia locale del Comune di Ceriano Laghetto e alle forze dell’ordine tutte”.

(foto: Dante Cattaneo dopo una nuotata alle cascate)

