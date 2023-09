La formazione del Milanese disputerà gli incontri casalinghi allo stadio di corso della Vittoria

CARONNO PERTUSELLA – L’Arconatese sbarca a Caronno Pertusella: la squadra del vicino Milanese disputerà tutti gli incontri casalinghi della stagione che è ora al via sul campo dello stadio di corso della Vittoria. E dunque l’Arconatese riporta la serie D in paese, dopo che nello scorso campionato la squadra locale, la Caronnese, era retrocessa in Eccellenza.

Per l’Arconatese, inserita nel girone B, a Caronno il primo appuntamento è dunque quello con la prima giornata di serie D, con la matricola Club Milano, domenica 10 settembre con inizio alle 15. Nella seconda giornata l’Arconatese giocherà in trasferta per il match con la Pro Palazzolo, e quindi il rientro a Caronno è previsto per il terzo turno di serie D mercoledì 20 settembre per il big march contro il Legnano, alle 15.

Nell’Arconatese un volto ben noto agli sportivi locali, quello dell’allenatore Giovanni Livieri, che da giocatore aveva tra l’altro anche vestito la maglia della Caronnese.

(foto Fb/Arconatese: la squadra durante un allenamento con mister Giovanni Livieri)

