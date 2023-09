CARONNO PERTUSELLA – “È cominciata eri sera la stagione sportiva 2023-2024 per le nostre ragazze della Serie D femminile”: ad annunciarlo i responsabili della Pallavolo Caronno Pertusella.

Agli ordini di coach Meroni le gialloblu hanno dunque cominciato il lavoro di preparazione in vista del prossimo campionato nel quale l’obiettivo sarà senz’altro di ben figurare. Una Pallavolo Caronno che dunque riparte, a tutti i livelli comprese le giovanili, per una stagione che si annuncia sicuramente molto impegnativa per la società caronnese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: la squadra femminile di serie D della Pallavolo Caronno Pertusella al raduno che si è svolto ieri e che ha segnato il via della preparazione in vista del prossimo campionato di categoria)

06092023