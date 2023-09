SARONNO – In occasione dell’ottantesimo anniversario dall’armistizio di Badoglio dell’8 settembre 1943, l’associazione Internati militari italiani, in collaborazione con la società storica saronnese organizza una rassegna per scoprire e ricordare la resistenza degli internati militari. Questo weekend i primi due appuntamenti.

Sabato 8 settembre, alle 11, di fronte all’ingresso del municipio di Saronno in piazza della Repubblica 7 si terrà l’inaugurazione della targa commemorativa agli Imi saronnesi.

Domenica 9 settembre si terrà l’inaugurazione della mostra in villa Gianetti dal titolo “Schiavi di Hitler. L’altra Resistenza. Racconti, disegni, documenti dei deportati e internati italiani 1943 – 1945”. L’esposizione abiterà le sale della villa saronnese dal 10 al 21 settembre e sarà visitabile il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e nel weekend dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Le scuole potranno richiedere visite guidate al mattino su prenotazione all’indirizzo email [email protected].

(foto archivio)

