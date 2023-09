x x

SARONNO – In occasione dell’ottantesimo anniversario dall’8 settembre 1943, ossia l’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile firmato dal governo Badoglio, l’associazione Imi, internati militari italiani, con il patrocinio del comune di Saronno, organizza una rassegna di incontri informativi in collaborazione con la società storica saronnese e Anpi, dal titolo “Gli Imi: prigionieri, internati resistenti. L’altra resistenza”.

Tre gli appuntamenti che caratterizzano la rassegna. Sabato 8 settembre, alle 11, di fronte all’ingresso del municipio di Saronno in piazza della Repubblica 7 si terrà l’inaugurazione della targa commemorativa agli Imi saronnesi. Domenica 9 settembre si terrà l’inaugurazione della mostra in villa Gianetti dal titolo “Schiavi di Hitler. L’altra Resistenza. Racconti, disegni, documenti dei deportati e internati italiani 1943 – 1945”. L’esposizione abiterà le sale della villa saronnese dal 10 al 21 settembre e sarà visitabile il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 e nel weekend dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Le scuole potranno richiedere visite guidate al mattino su prenotazione all’indirizzo email [email protected].

Per sabato 30 settembre, invece, alle 10.30 nell’aula magna del liceo Grassi di via Croce 1 è previsto un convegno dal titolo “Una vicenda da non dimenticare: la storia degli Internati Militari Italiani” con ospiti d’eccellenza: Valentina Villa, ricercatrice all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, interverrà parlando di “Imi: realtà storica, narrazione e percezione nella storiografia relativa agli Imi”; a seguire Giuseppe Nigro, presidente della società storica saronnese, parlerà di “8 settembre 1943. La crisi italiana e la capitolazione dello Stato”. A concludere, interventi e testimonianze sull’8 settembre e gli Imi. nel saronnese.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione