GROANE – Ai margini del Parco delle Groane una volpe è stata investita da un’auto di passaggio. “Non è raro in questo periodo dell’anno incontrare una volpe all’interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Gli animali, generalmente in cerca di cibo si spingono anche ad attraversare le strade trafficate incuranti dei pericoli – rilevano i responsabili dell’area naturalistica – Venerdì scorso i nostri volontari sono intervenuti dopo la segnalazione di un automobilista alla polizia locale del Parco nel comune di Bollate, in località Caloggio. L’animale, un cucciolo di volpe giaceva ferito a bordo strada”.

Nell’impatto, probabilmente con un’auto o un altro veicolo di passaggio la volpe è stata colpita e ha riportato alcune fratture agli arti posteriori. “Raccolta con tutte le cautele del caso dalle nostre Gev in servizio al Parco e messa in sicurezza in una gabbia per il trasporto la giovane volpe ferita è stata portata al Cras, il Centro recupero animali selvatici del Wwf a Vanzago all’interno dell’Oasi bosco Wwf. Grazie alle immediate cure dei veterinari l’animale è al momento in vita, ma le sue condizioni restano decisamente critiche. Nelle foto, la volpe ferita durante il trasporto” riepilogano dal Parco Groane.

07092023