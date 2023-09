SARONNO – Come annunciato da ilSaronno domani, venerdì 8 settembre torna lo sbaracco la seconda edizione dell’appuntamento organizzato da Confcommercio Ascom Saronno con la collaborazione del Distretto urbano del commercio.

Ma cos’è lo sbaracco? E’ proprio la possibilità di offrire in giornate concordate promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi.

Tra le particolarità dello sbaracco il fatto che spesso i commercianti espongano direttamente la merce all’esterno dell’attività con appendiabiti e tavolini creando anche un’inedita, colorata e animata visione della città.

Ma quali sono le attività che aderiscono allo sbaracco? Ecco l’elenco aggiornato al momento sono un ventina di diversi settori dall’abbigliamento alle idee regalo.

▪️ Temporo Gioielleria – Via S. Cristoforo, 9

▪️ La Triestina e Primadonna Collection – Via Portici, 30

▪️ United Colors of Benetton – Saronno – Corso Italia, 23

▪️ Ottica Stellin – Corso Italia, 56

▪️ Emma elettrodomestici – Piazza Riconoscenza, 20

▪️ La Bottega delle Idee – Corso Italia, 7

▪️ Il Sandalo Equo Solidale – Vicolo S. Marta, 8

▪️ LecinciaPet – Via Giuseppe Garibaldi, 8

▪️ Imperial Fashion Store Saronno – Corso Italia, 48

▪️ Audax calzature – Corso Italia, 31

▪️ Idexe’ Saronno – Corso Italia, 34

▪️ Lavori femminili – Via P.L. Monti, 3

▪️ Kigili Saronno – Corso Italia, 11

▪️ F.lli Dario Saronno – Via S. Cristoforo, 35

▪️ Openspace Saronno Concept Store – Via S. Cristoforo, 32

▪️ Jolie Mode – Via S. Cristoforo, 40

▪️ Bressan Calzature – Via S. Cristoforo, 43

▪️ A.MO.DO Saronno – Piazzetta Schuster, 14

▪️ Profumeria Jeunesse – via San Cristoforo, 38

▪️ Ceriani Centrotela – Vicolo Pozzetto, 11

▪️ Daniela Stilmoda – Via Caduti Liberazione, 42

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione