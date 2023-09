SARONNO – E’ salito sul treno a Desio diretto a casa a Saronno quando durante il viaggio è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi che l’hanno frugato per portargli via tutto quello che aveva con sé. E’ la disavventura capitata ad uno studente saronnese che si è rifiutato di dare una sigaretta ad un coetaneo che gliel’ha chiesta sul treno.

E’ successo martedì 5 settembre nella prima serata. Il ragazzo stava rientrando a Saronno in treno da Desio. Alla stazione di Cesano Maderno è salito un ragazzo che gli chiesto una sigaretta. Alla risposta negativa del saronnese lo sconosciuto ha lasciato il vagone. Dopo pochi minuti è tornato con un gruppo di 7/8 coetanei di diverse nazionalità che hanno bloccato il giovane. Così dopo aver bloccato ogni suo tentativo di reazione con schiaffi e pugni l’hanno letteralmente frugato prendendo tutto quello che aveva di valore nello zaino e nelle tasche.

Il gruppo si è quindi coperto il volto ed è sceso alla stazione di Ceriano Laghetto – Solaro dileguandosi in pochi minuti. La giovane saronnese non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto. Si è messo in contatto con la madre con cui nella giornata di ieri ha sporto denuncia ai carabinieri.

Le rapine ai danni degli studenti sulla tratta Saronno-Seregno non sono purtroppo una novità. Nel settembre 2022 i carabinieri avevano sgominato una baby gang responsabile di almeno cinque rapine, alcune anche a mano armata, ai danni di 7 studenti, alcuni minorenni alcuni maggiorenni, e messe a segno nei pressi delle stazioni ferroviarie e a bordo di treni in servizio tra i comuni di Seregno e Monza.

