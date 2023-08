x x

SARONNO – Dopo il successo delle prime due edizioni torna lo sbaracco a Saronno. L’iniziativa organizzata dal Duc, distretto urbano del commercio e da Confcommercio Ascom Saronno è diventata, in un solo anno, uno dei momenti più attesi dello shopping saronnese.

Ma cos’è lo sbaracco? E’ proprio la possibilità di offrire in giornate concordate promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi. Ad aderire generalmente sono negozi di abbigliamento, calzature ed oggettistica ma l’iniziativa non ha limiti mercelogici ci sono ad esempio anche dolci e proposte per gli amici a quattro zampe.

Quest’anno lo sbaracco di fine estate, a Saronno è stata effettuata anche un’edizione invernale che ha dato ottimi riscontri, si terrà venerdì 8 e sabato 9 settembre.

A breve, appena arriveranno le adesioni ufficiali delle attività commerciali saranno rese note in modo che i saronnesi possano organizzare al meglio il proprio shopping.

(foto archivio: la prima edizione dello sbaracco)

