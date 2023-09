SARONNO – Si sono rimboccati le maniche e nel corso dell’estate hanno tinteggiato aule e corridoi delle scuole dei propri figli per migliorarne gli spazi ma anche dando loro un esempio concreto di spirito civico al servizio della società. Anche per questo i genitori delle scuole elementari Damiano Chiesa alla Cassina Ferrara e della Pizzigoni di via Parini (giunti alla seconda edizione dell’iniziativa) sono stati premiati ieri dall’Amministrazione comunale.

Al termine della conferenza stampa in cui sono stati presentati i lavori svolti nel corso dell’estate il sindaco Augusto Airoldi con gli assessori alla partita Francesca Pozzoli e Gabriele Musarò hanno consegnato una piccola targa a Stefano Carnelli portavoce di mamme e papà della Pizzigoni e Daniela Bruno presidente dell’associazione genitori della Damiano Chiesa.

“Un concreto esempio di impegno per la comunità” così l’impegno dei genitori è stato commentato da Musarò delegato all’Istruzione della Giunta cittadina.

