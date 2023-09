ROVELLO PORRO – Nuovi ufficiali alla Compagnia carabinieri di Cantù, le cui competenze territoriali arrivano alle porte di Saronno, nei comuni di Rovello Porro, Turate e Rovellasca.

Nei primi giorni di settembre si sono insediati due nuovi ufficiali, il comandante del Nucleo operativo radiomobile, capitano Roberto Natale ed il sotto tenente Claudia Cangiano, al comando della tenenza di Mariano Comense.

Classe ’66, il capitano Roberto Natale è un ufficiale di provata esperienza con una lunga carriera professionale alle spalle. Di origini laziali, laureato in Scienze dell’Amministrazione, coniugato, ha una figlia che ad ottobre conseguirà la laurea in giurisprudenza. Arruolato nell’Arma nel 1986 ha frequentato il 79′ corso allievi carabinieri effettivi alla scuola di Iglesias (Cagliari), successivamente ha frequentato il 39′ corso biennale allievi sottufficiali, il primo anno in Velletri (Roma) e il secondo in Vicenza. Nel 1988, terminato il percorso formativo, è stato assegnato, quale vice comandante, alla stazione carabinieri di Robbio Lomellina (Pavia), nel 1990 è stato assegnato, quale capo turno, alla 1′ Squadra della prima sezione del Nucleo Radiomobile di Milano, nel 1992 è stato assegnato alla 1′ sezione del Nucleo investigativo di Milano ed ha partecipato alla nota indagine “Mani pulite”. Nel 1994 è stato assegnato al Nucleo operativo della Compagnia di Milano Porta Magenta, nel 1997 ha assunto il comando della stazione carabinieri di Milano Porta Genova, nel 2007 ha assunto il comando della stazione carabinieri di Milano Greco, nel 2009 è stato assegnato all’Aliquota operativa della Compagnia di Monza ove ha condotto un’importante indagine denominata “Briantenopea” culminata con l’emissione di oltre 30 misure cautelari in carcere a carico di un sodalizio criminoso di origine campana che operava a Monza. Per i risultati conseguiti, unitamente al gruppo che lo ha coadiuvato, ha ricevuto un encomio. Nel 2019 ha assunto il comando della sezione operativa della Compagnia di Monza, anno in cui è stato poi ammesso al 3′ corso ufficiali, il 7 gennaio 2020 ha riassunto il comando della sezione operativa di Monza, ed infine nei primi giorni di settembre ha assunto il comando del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cantù.

Appassionato di subacquea e sport da combattimento, possiede l’abilitazione “deep diver” per le immersioni profonde ed è istruttore di 3′ livello nella disciplina da combattimento israeliana Krav Maga rilasciatogli dall’Acsi affiliato Coni, inoltre nell’ambito di tale pratica ha conseguito una specializzazione sull’uso del tonfa ed in difesa personale femminile.

Classe ’87, il sottotenente Claudia Cangiano è un ufficiale neopromossa, proveniente dai sottufficiali, con 15 anni di servizio. Di origini campane, laureata in legge, si è arruolata nell’Arma nel 2008 frequentando il 13esimo corso applicativo biennale marescialli, prima nella sede di Velletri e successivamente a Firenze. Tra il 2010 ed il 2012 è stata comandante di squadra alla scuola allievi carabinieri di Roma, dal 2012 al 2017 è stata assegnata alla stazione carabinieri di Roma San Lorenzo in Lucina, dal 2017 al 2021 ha prestato servizio al comando Legione carabinieri “Lazio”, dal 2021 al 2023 ha frequentato il corso ufficiali alla scuola ufficiali carabinieri di Roma, ed infine nei primi giorni di settembre ha assunto il comando della tenenza di Mariano Comense. Pratica l’atletica leggera ed il nuoto.

09092023