CARONNO PERTUSELLA – Si comincia a fare sul serio: parte il campionato di Eccellenza e la Caronnese di mister Roberto Gatti (foto) si presenterà pronta per vivere coi suoi tifosi la prima giornata della stagione. Sabato 9 settembre 2023, in anticipo serale, allo stadio Comunale di corso della Vittoria, si disputerà infatti Caronnese-Calvairate con fischio d’inizio alle 20.30

Roberto Gatti: “La prima partita, che emozione!”

Roberto Gatti è pronto per i secondi 90 minuti della stagione, in attesa dell’inizio del campionato: “E’ sempre un’emozione giocare la prima partita dell’anno, soprattutto a Caronno. Dicevo oggi proprio ai miei ragazzi che anche chi ha alle spalle quindici anni di carriera la prima partita di campionato alla fine l’ha giocata solo quindici volte. La prima partita è una cosa speciale e spero che tutta la squadra capisca questo momento importante che è di fatto un nuovo esordio. Ce la metteremo tutta per dare subito grandi soddisfazioni al nostro pubblico”.

Gli avversari della Caronnese

Associazione milanese nata nel 1946 il Calvairate calca da 6 anni i campi del campionato di Eccellenza (tra l’altro è l’unico centro di formazione Genoa Cfc in Lombardia). L’esordio ufficiale di questa stagione è stato domenica scorsa 3 settembre quando in Coppa Italia la formazione milanese ha pareggiato 1-1 comtro la Juvenes Pradalunghese con gol di Andrea Ferrè, classe 1991, che per ben cinque anni ha vestito la maglia della Caronnese tra il 2009 e il 2014 realizzando 39 gol.

I convocati della Caronnese

Portieri: Mattia Paloschi, Mattia Stocco, Francesco Quintiero.

Difensori: Alessandro Curci, Alessio Fabbrucci, Andrea Galletti, Gabriele Napoli, Marian Puka, Boubacar Sakho, Filippo Bossi.

Centrocampisti: Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Papa Bakary Diatta, Marco Morlandi, Zibert Urban.

Attaccanti: Federico Corno, Fabio Lorusso, Christian Provenzano, Leonardo Zoppi.

Per l’occasione ricordiamo che mai come quest’anno tutti i tifosi della Caronnese potranno vedere allo stadio tutte le 17 partite casalinghe del campionato di Eccellenza della squadra guidata da Roberto Gatti ad un prezzo più che mai vantaggioso con un risparmio fino al 70% sul singolo biglietto. L’abbonamento per la tribuna rossa centrale coperta è di 120 euro (prezzo unico). Per la tribuna blu laterale coperta il costo è di 70 euro che scende a 50 euro per gli over 65 e per tutte le famiglie di tesserati della Caronnese (meno di 3 euro a partita). A tutti gli abbonati verrà regalata la Rossoblù Card che darà la possibilità di avere delle convenzioni esclusive da non perdere grazie agli sponsor della Caronnese. È possibile sottoscrivere l’abbonamento ogni giorno dalle 17 alle 19 da lunedì a venerdì in segreteria allo Stadio Comunale di Corso della Vittoria a Caronno Pertusella e durante tutte le partite presso la biglietteria.

09092023