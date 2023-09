SARONNO – “In riferimento alle dichiarazioni del direttore di presidio Roberta Tagliasacchi, seppur prendendo atto delle assunzioni effettuate, anche se l’11% del totale aziendale appare molto limitato per l’ordine di grandezza delle strutture e delle fuoriuscite degli ultimi anni, rimane mancante un dato importante: quanti dipendenti hanno lasciato l’ospedale nello stesso periodo e quali qualifiche?”

Inizia con questa domanda il commendo di Daniele Ballabio della Uil Fp in merito all’ultima nota della direzione del presidio ospedaliero di piazzale Borrella che ha parlato delle nuove assunzioni realizzate negli ultimi mesi.

“Potremmo scommettere che siamo alla pari se non addirittura in deficit di personale sanitario e che quindi la riapertura o l’ ‘incremento di posti letto è una chimera. L’unica vera novità importante è l arrivo dei 3 primari (ortopedia già in servizio, urologia e rianimazione) auspicando che vengano che l’arrivo di questi medici portino altri colleghi con loro. Avevamo dato la disponibilità a tutti di confrontarci per avanzare le richieste che servono al nosocomio, vediamo che comunque si utilizza l’ospedale e i suoi dipendenti per altri scopi di visibilità politica”.

