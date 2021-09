SARONNO – “Finalmente dopo anni ieri nel corso di un incontro sindacale programmato la Asst Valle Olona, di cui l’ospedale di Saronno fa parte, ha presentato un programma di interventi strutturali con gli investimenti previsti e importante novità, la tempistica di realizzazione delle opere”.

E’ Daniele Ballabio di Uil Fpl a fare il punto delle prossime novità per il presidio di piazzale Borrella: “Bene lo consideriamo un primo passo verso la rinascita dell’ospedale ma che deve essere accompagnata da investimenti in nuovi impianti e attrezzature mediche”

Ma serve di più: “Altro vero obiettivo che la Asst deve necessariamente porsi è il reclutamento di personale medico, sanitario socio sanitario e tecnico/amministrativo in numeri adeguati per essere pronti all’avvio della riforma sanitaria che verrà approvata in consiglio regionale a novembre con il previsto avvio della riforma a gennaio 2022 finalizzata, anche con le risorse del Pnrr, nel successivo triennio ad aprire alla assistenza territoriale fatta di distretti sanitari, ospedali di comunità, centrali operative territoriali, case della salute, telemedicina”.

“L’ospedale di Saronno – rilancia Ballabio – in questo nuovo assetto sanitario territoriale deve, assieme al distretto, essere il punto cardine dell’assistenza dei comuni della provincia di Varese coincidenti con il piano di zona. L’ospedale dovrà essere a pieno titolo e con tutti i requisiti pronto per sostenere la sanità del saronnese. Noi incalzeremo la regione i comuni l azienda su questi obiettivi”