SARONNO – Tutto è iniziato qualche settimana fa con l’arrivo a tutti i dipendenti di una stringata mail dell’ufficio stipendi in cui si informava che “il pagamento delle voci accessorie ancora dovute per l’anno 2021 sarà possibile successivamente all’approvazione del bilancio previsione 2022”.

Al momento il bilancio di previsione non è ancora stato approvato per una serie di problemi che il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore Mimmo D’amato hanno spiegato in una conferenza stampa e che hanno provocato svariate prese di posizione.

Nessuna spiegazione sulle motivazioni che hanno portato l’Ammininistrazione a fare questa scelta e a comunicarla al personale.

Proprio per capire la ratio del provvedimento Uil Fpl Varese con Daniele Ballabio ha scritto una missiva all’Amministrazione. Nella lettera, indirizzata al sindaco Augusto Airoldi al segretario comunale Antonella Pietri, si sottolinea come “non sia ancora terminata l’erogazione delle progressioni orizzontali anno 2021 e il premio di risultato dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, alla data odierna (13 febbraio 2022 ndr)”. E quindi si chiede: “Il motivo contrattuale o normativo in cui sia impedito erogare competenze anno 2021 che non necessitano integrazione di risorse essendo il fondo del salario accessorio costituito e il suo costo inserito all’interno del bilancio anno 2021”.

