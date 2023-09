SARONNO – Come portavoce della comunità islamica di Saronno Saif Eddine Abouabid, ha partecipato ieri sera al programma televisivo condotto da Nicola Porro, dal titolo Quarta Repubblica, in diretta su Rete 4.

Il tema della serata su cui il saronnese sarà chiamato a discutere è il caso Brighton in Inghilterra, ma anche di dispersione scolastica e del rapporto tra Stato e Islam.

Non è la prima volta che Saif Eddine Abouabid sarà protagonista di un momento di confronto e dibattito televisivo. Per chi vive per la città degli amaretti del resto è già un volto noto per il suo grande savoir faire durante gli eventi del centro islamico dove svolge con competenza, cordialità e simpatia il ruolo di padrone di casa ma anche come delegato della comunità in eventi pubblici cittadini. Nello scorso giugno è stato ospite del programma Rai Cartabianca con Bianca Berlinguer.

