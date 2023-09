SARONNO – “Il plesso scolastico San Giovanni Bosco al Matteotti è l’emblema dell’impegno della nostra Amministrazione per consegnare, con l’inizio del nuovo anno scolastico, ai nostri ragazzi e bambini strutture rinnovate e dove sono stati riparati tutti i danni del maltempo”.

Così l’assessore Gabriele Musarò la scorsa settimana in una conferenza stampa in cui l’Amministrazione ha fatto il punto sulla situazione delle scuole ha parlato del plesso scolastico del Matteotti usato per dare una risposta importante ai bisogni della città.

Musarò ha fatto sintesi: “Abbiamo ottenuto 1,5 milioni di euro per rinnovare il nido Candia al quartiere Prealpi con un cantiere che durerà un anno. Abbiamo lavorato, come Amministrazione, uffici ed istituti, un anno per dare alle famiglie un’alternativa. Abbiamo trovato posto per tutti i 60 bimbi della Candia creando due nidi polmone il primo è cui che ospiterà 26 bambini per un anno alla San Giovanni Bosco e gli altri nel nido appena nato alla Cassina Ferrara”.

Musarò è molto soddisfatto: “Le famiglie pagheranno la stessa retta del Candia e in più il prossimo anno la nostra città potrà contare su 26 posti in più al nido. il merito è anche della sinergia tra assessori e istituzione zerbi”.

Anche l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli ha fatto il punto ma sugli interventi realizzati alla San Giovanni Bosco: “Abbiamo realizzato una serie di soluzioni per dividere la zona della materna da quella del nido ma anche per adeguare gli spazi per i più piccoli. Anche per questo abbiamo separato e raddoppiato l’area esterna in modo che ogni fascia d’età abbiamo una sua area verde”.

Pozzoli ha ricordato anche gli interventi realizzati nella scuola dalla nuova pavimentazione in mensa, ai nuovi impianti senza dimenticare la tinteggiatura realizzata con i colori scelti dai bimbi con un contest.

