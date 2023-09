MILANO – In aumento i casi di positività al coronavirus in Lombardia, Regione Lombardia ha disposto il ritorno del tampone per chi si presenta al pronto soccorso, negli ospedali, con sintomi che possano fare pensare ad una situazione di positività; e per i nuovi ingressi nelle Rsa.

“Attraverso la condivisione con la Rete Infettivologica Lombarda, indipendentemente dalla valutazione clinica e dalla prescrizione di una terapia antivirale o monoclonale, è prevista l’effettuazione del tampone antigenico o molecolare nei setting di pronto soccorso per i tutti pazienti sintomatici e in ogni caso sempre per il ricovero in reparti dove sono presenti pazienti fragili e per i nuovi accessi nelle Rsa, le strutture per anziani”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

