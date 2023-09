MILANO – “Alla data di lunedì 11 settembre l’andamento dei casi Covid in Lombardia ha registrato 5.418 accertamenti effettuati nei 7 giorni precedenti, per una incidenza pari a 54 ogni 100mila abitanti: il numero di persone ospedalizzate con Covid è pari a 169, il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 2″. Lo ha comunicato oggi all’inizio dei lavori pomeridiani della seduta di Consiglio regionale l’Assessore al Welfare Guido Bertolaso, informando sulla situazione Covid in Lombardia a seguito di una specifica richiesta avanzata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Nicola Di Marco.

La settimana precedente (aggiornamento al 4 settembre) i casi accertati erano 2.979 con una incidenza di 19 ogni 100mila abitanti; 123 ospedalizzati e 2 in terapia intensiva. Nell’ultima settimana il numero dei tamponi effettuati è stato pari a 31.583, il doppio di quelli effettuati nella prima settimana di agosto.

(foto archivio: l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso)

12092023