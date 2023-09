SARONNO – Dal 13 al 20 settembre

CINEMA SILVIO PELLICO

Continua con grande successo JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE di Maiewenn, con Johnny Depp, Maiewenn, Melvil Poupauddal

Giovedì 14 e Venerdì 15 : h 21.00

Sabato 16 : h 22.00

Un titolo adatto a grandi e piccini: Titina, il film di animazione diretto da Kajsa Næss, è la storia di una cagnolina che vive a Roma con il suo amato padrone. Dal giorno in cui Nobile trova Titina per strada, i due diventano inseparabili.

Sabato 16 : h 17.30

Domenica 17: h 17.30

Per chi ancora non lo ha visto torna BARBIE diretto da Greta Gerwig, con le interpretazioni di Ryan Gosling per Ken e la stupenda Margot Robbie nei panni di Barbie

Lunedì 18: h 21.00

Lasciati coinvolgere da una commedia di Francesco Albanese Uomini da marciapiede con Francesco Albanese e Paolo Ruffini.

Martedì 19 : h 21.00

NUOVO CINEMA PREALPI

Arriva sul grande schermo ASSASSINIO A VENEZIA. Lasciati trasportare nella Venezia del secondo dopo guerra tra indagini e misteri. Kenneth Branagh torna al cinema con il terzo capitolo della serie su Poirot, dopo il successo di Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo.

Giovedì 14 e Venerdì 15 : h 21.00

Sabato 16 : h 17.30 & 21.00

Domenica 17: h 17.30 & 21.00

Per la rassegna L’opera al cinema imperdibile il prossimo appuntamento:

Dal Royal Opera House L’ORO DEL RENO con al centro la figura di Erda – la Madre Terra -, l’opera racconta una storia di mito, sogno e memoria.

Mercoledì 20: h 20.15

