SARONNO – Disavventura per una pensionata saronnese in piazza Libertà, sul selciato bagnato per la pioggia è scivolata e caduta; i passanti hanno contattato il 118 per chiedere aiuti.

E’ successo oggi alle 10.40: è accorsa una ambulanza della Croce rossa. La donna, di 81 anni, è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata, non ha riportato gravi conseguenze ma solo alcune contusioni. L’arrivo dell’autolettiga nella centralissima piazza Libertà, in zona pedonale di Saronno, non ha mancato di creare curiosità fra i passanti, molti si sono fermati per vedere cosa stesse accadendo.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa nella centrale piazza Liberà di Saronno durante un precedente intervento di soccorso)

13092023