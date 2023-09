SARONNO – Il prossimo 15 settembre aprirà la seconda edizione di “Terra Mater – festival per il futuro del pianeta”. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Saronno, con il contributo di oltre venti associazioni saronnesi e il sostegno della Proloco Saronno e della Fondazione Acli Cesare Pagani ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla crisi climatica e ambientale in corso e di attivare i cittadini e le cittadine di ogni età come attori primari del cambiamento necessario.



Anche quest’anno, nei mesi estivi gli abitanti di Saronno e dei comuni limitrofi hanno vissuto sulla propria pelle gli effetti devastanti di eventi metereologici estremi determinati dal cambiamento climatico. Dato l’unanime parere della comunità scientifica, che individua nelle attività umane la causa principale del riscaldamento globale, è responsabilità di tutti agire personalmente per affrontare l’emergenza climatica.



“L’intenzione del Festival Terra Mater è dimostrare che già oggi esistono pratiche di consumo e di cittadinanza attiva che ognuno può adottare nel proprio quotidiano”, dichiarano i volontari del comitato organizzativo. Il programma si focalizza quindi su 5 tematiche principali: mangiare, vestirsi, muoversi, abitare e partecipare. “Grazie alla intensa partecipazione delle associazioni che hanno aderito, si è dato vita a una dieci giorni ricca di proposte: con oltre trenta eventi per adulti e per bambini, tra laboratori, giochi, film, spettacoli, corse, passeggiate e pedalate naturalistiche, non mancheranno occasioni per riflettere e affrontare con ottimismo il cambiamento che ci aspetta.”



Anche questa seconda edizione del Festival Terra Mater è stata possibile grazie all’impegno corale di tante realtà associative della città: Ambiente Saronno onlus-circolo di Legambiente, associazione Il Sandalo – bottega del commercio equosolidale, Cls – Cooperativa lavoro e solidarietà, comunità Laudato si’ di Bovisio Masciago, commissione Nuovi Stili di vita per la custodia del creato, consorzio Parco del Lura, Fiab ciclocittà Saronno, fondazione Daimon, gruppi d’Acquisto solidale del Saronnese, il Clan/destino, Ozanam cooperativa sociale, associazione terzo conclave, bottega contadina del villaggio, ambasciata Repubblica Uzupis, Sbriciola, cinema Prealpi, associazione Il Tassello, Proloco Saronno, Semplice Terra aps, Ial Saronno, Attac Saronno, laboratorio Rapair Cafe’, associazione Mils – museo delle industrie e dei lavori Saronnesi, l’Alveare che dice sì Saronno.



Per avere informazioni visitare il sito www.terramaterfestival.it e i profili Facebook e Instagram del Festival.

(foto archivio: un precedente evento di Terra Mater)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione