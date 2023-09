SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Centro islamico di Saronno circa l’emergenza in Marocco e la raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto.

Il Centro Islamico di Saronno informa che, a seguito di più richieste fatte direttamente alle autorità marocchine, abbiamo la conferma che per ragioni logistiche il Marocco ha deciso di non poter accettare donazioni in beni materiali.



Non potendo restare impassibili di fronte alla tragedia dei nostri fratelli e sorelle in Marocco, con il permesso di Dio, il Centro Islamico di Saronno avvia una raccolta fondi per sostenere sia le popolazioni colpite sia la ricostruzione delle migliaia di abitazioni danneggiate.

La raccolta fondi sarà aperta fino a sabato 16 settembre. Potete donare presentandovi presso i locali del Centro previo appuntamento chiamando i numeri: 320/4006576 e 333/4582186.

(foto d’archivio: una precedente iniziativa benefica del centro islamico saronnese destinata al popolo turco colpito dal terremoto nello scorso febbraio)

