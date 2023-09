SARONNO – Aggiornamento dei dati locali sui nuovi casi di coronavirus in zona. In linea con quanto sta avvenendo in tutta la Lombardia o quasi anche nel Saronnese e dintorni aumentano i casi positivi. A Saronno +19, a Tradate 2, a Limbiate 12.

Varesotto

Saronno: 16.042 (+19 la scorsa settimana; 9 nella precedente);

Tradate: 7.806 (+2; 5);

Caronno Pertusella: 8.756 (+6; 5);

Origgio: 3.881 (+3; 1);

Varese: 33.152 (+26; 14);

Gornate Olona 1.037 (+3; 0).

Vedano Olona 3.485 (+2; 0).

Comasco

Lomazzo: 4.348 (+1; 1).

Groane e Brianza

Cesano Maderno: 16.904 (+16; 7);

Limbiate: 14.980 (+12; 2);

Lazzate: 3.520 (+1; 1);

Monza: 52.207 (+64; 26);

Desio: 18.090 (+19; 15).

Nello scorso fine settimana Regione Lombardia ha fornito l’aggiornamento settimanale sulla situazione del covid in ambito lombardo. Si registra un lieve aumento dei casi registrati.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio: l’ospedale di Saronno)

