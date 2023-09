SARONNO – LEGNANO – Il maggiore Pietro Laghezza è il nuovo comandante della compagnia di Legnano. Un ritorno in Lombardia e nel nostro comprensorio perchè, come ricorderanno i saronnese, Laghezza è stato al comando della compagnia di Saronno per 4 anni. L’ultimo incarico è stato ad Avellino (dove è andato 3 anni fa dopo l’incarico della città degli amaretti). Dal 2020 ad oggi ha guidato il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino e condotto svariate operazioni contro la criminalità organizzata.

Laghezza sostituisce il tenente colonnello Alfonso Falcucci che, ha lasciato Legnano dopo 4 anni per andare al Ros della Compagnia di Ancona.

