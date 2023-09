SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Operai e mezzi non sono passati inosservati in via Vicinale della Cassinetta dove è iniziato l’intervento per la realizzazione di una nuova stazione radio base.

A spiegare, con chiarezza l’iter della realizzazione l’Amministrazione saronnese: “Il cantiere in corso in via Vicinale della Cassinetta riguarda la realizzazione di una nuova stazione radio base su un territorio agricolo privato – opere di urbanizzazione primaria – nel rispetto di quanto stabilito dalla specifica Legge Regionale recepita dal Comune di Saronno”.

COS’E’

Una stazione radio base è “il sistema costituito dalle antenne, dai ricetrasmettitori, dagli apparati di controllo e di comunicazione con la rete, e dalle strutture di supporto (pali, armadi, alimentazione) che consentono di fornire la copertura radio necessaria per il funzionamento dei terminali di telefonia mobile (telefonini)”. “Ogni Srb – spiega Arpa – è in grado di coprire un’area limitata del territorio, detta “cella”, la cui dimensione è funzione sia dell’orografia del terreno sia del numero di utenti da servire contemporaneamente: più la densità di utenti è alta, minore è l’estensione spaziale della cella. Per questo motivo nelle aree urbane densamente popolate può essere necessaria la presenza di più Srb vicine tra loro”. Una Srb è generalmente costituita da un supporto sul quale sono collocate diverse antenne ed ai piedi del quale sono posti gli impianti di controllo.

L’ITER DI REALIZZAZIONE

“La realizzazione si compone di due fasi, oggetto di due distinti procedimenti – spiega il Comune – c’è la realizzazione delle strutture interrate e del palo di sostegno. Questa pratica è stata autorizzata (sottoposta anche ad Arpa Lombardia) e i lavori sono in corso. C’è poi l’installazione degli apparati di trasmissione. Si tratta però di una pratica che non è ancora stata presentata”.

Quindi al momento la situazione è chiara: “L’installazione degli apparati di trasmissione non è infatti compresa nella pratica presentata, perché richiede un procedimento specifico che dovrà essere autorizzato da Arpa Lombardia (parere obbligatorio e vincolante) per le questioni di sua competenza, tra cui per esempio la potenza, il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità, e sarà valutato nel contesto specifico anche per compatibilità con gli insediamenti del Comune limitrofo (Ceriano Laghetto)”.

LA NORMATIVA

“L’intervento in corso già autorizzato (realizzazione opere interrate e palo di sostegno) – conclude il Comune ricapitolando l’aspetto normativo – rispetta il Piano di Localizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29 settembre 2022 senza voti contrari, che concretizza per il territorio di Saronno quanto stabilito dalla Giunta Regionale. È Regione Lombardia infatti che, sulla base della normativa statale, ha emanato la Legge che disciplina l’ubicazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e ha stabilito che i Comuni provvedano ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale stessa.

