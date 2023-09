SARONNO – Una grande festa dello sport, un momento di festa e condivisione per i piccoli sportivi e più in generale per l’intero quartiere anzi l’intera città. L’Amor Sportiva è in festa ed domani non solo presenta le nuove squadre ma anche il nuovo campo in sintetico all’oratorio.

La società amatissima dai piccoli sportivi e dalla comunità sportiva ha organizzato un grande evento che spazia in diversi quartieri. Si parte alle 14,45 con l’arrivo degli atleti al campo sportivo del Prealpi in via Sabotino. Quindi alle 15 la presentazione di tutte le squadre da pulcini alla prima squadra con le famiglie e tutto lo staff tecnico.

Alle 17,30 alla Cassina Ferrara all’oratorio di via Larga l’inaugurazione del nuovo campo a 7 in sintetico: “Era un’opera necessaria che abbiamo portato avanti con la comunità pastorale – spiega il presidente Melosi – Ora c’è a disposizione una struttura sicura che permetterà a tutti di allenarsi, giocare, condividere la propria passione e divertirsi in tutta sicurezza”. Gli eventi non sono finiti alle 18 nella vicina chiesa della Cassina Ferrara la messa con don Stefano Guidi responsabile della FIOM ed animata dai canti del Coro Alpe di Saronno.

Finita la messa un momento di festa con l’immancabile salamella.

