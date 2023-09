SARONNO – Continua la difficile giornata di Saronno dopo la pioggia di questa notte che da l’una con una serie di violenti temporali ha provocato danni e allagamenti a Saronno e nel suo comprensorio.

Dalle 6,50, ora della prima segnalazione, problemi con la corrente elettrica tra la Cassina Ferrara e il vicino comune di Rovello. Oltre 350 le utente che risultavano senza fornitura al gestore. Decine le telefonate arrivate al comando di polizia locale per segnalare il problema. I tecnici sono al lavoro ormai da diverse ore e la speranza p di arrivare ad un ripristino generale intorno alle 13.

Riaperto in tarda mattinata dopo l’intervento di pulizia di Amsa il sottopassaggio di via Primo Maggio mentre quello di via Milano continua a restare chiuso in attesa che, con l’aiuto delle pompe, defluisca l’acqua.

Lezioni sospese e studenti a casa all’Itc Zappa di via Mantegazza a causa di diversi allagamenti alle aule.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione