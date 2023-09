SARONNO – Per la giornata di oggi 16 settembre correnti umide meridionali nei bassi strati e a media quota, porteranno precipitazioni deboli sparse sui rilievi prealpini e Appennino, in serata a interessare anche la pianura occidentale e in possibile estensione anche alla bassa pianura centro orientale. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia.

Le piogge, spiegano i meteorologi, “saranno generalmente deboli, in lieve intensificazione tra tardo pomeriggio e sera su Appennino e pianura occidentale, possibili anche a carattere di rovescio o locale temporale ma con probabilità bassa o molto bassa di fenomeni temporaleschi forti. Per la giornata di domani 17 settembre la graduale espansione anticiclonica sul bacino del Mediterraneo, apporterà aria più mite e stabile. Nelle prime ore della notte saranno possibili piogge residuali sui settori di bassa pianura centro orientale, non escluse a carattere di rovescio o isolato temporale. In serata rinforzi di vento da sud sulle creste”,

