SARONNO – “Come dare ragione a chi la sera ha deciso di non andare più a passeggiare in centro, perchè non è sicuro?” Lo rimarca Paolo Bocedi, membro della commissione comunale sicurezza di Saronno e che fa riferimento alla rissa ed ai due accoltellamenti avvenuti in zona centrale lo scorso fine settimana.

Bocedi, che tante volte anche nel recente passato, ha chiesto la convocazione della commissione sicurezza (che non si riunisce da tempo) per discutere delle problematiche esistenti, e riguardo ai recenti fatti di cronaca è ironico: “Ma smettetela una volte per tutte di lamentarvi. Sappiamo che ci sono due mari in Italia; un mare è a Lampedusa mentre l’altro mare è in Lombardia! Se qualche magrebinio si ubriaca, dà in escandescenze oppure accoltella qualcuno come accaduto nella nostra città, va tutto bene!”

16092023