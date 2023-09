SARONNO – Per tutta la giornata di domani 17 settembre la via Concordia cambierà volto: i suoi 18 stalli per la sosta verranno, infatti, utilizzati in modo molto alternativo e andranno ad ospitare i banchi di associazioni, cooperative, gruppi o privati che hanno aderito all’iniziativa messa in campo per il secondo anno dall’Amministrazione comunale saronnese.

“Questa “trasformazione urbana” – spiegano dal Comune – regalerà un quartiere più vivibile e animato per tutta la giornata: l’augurio è che i cittadini vogliano passeggiare per le vie così come in poche occasioni le vedranno”

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, per tutta la giornata di domani (dalle 7 alle 20) in via Concordia (da via Randaccio a via D’Annunzio) saranno vietati il transito e la sosta (interdetta quest’ultima già da oggi).

Il parking day è stata organizzato per la prima volta nel 2022.

