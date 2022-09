x x

SARONNO – Incendio in centro città a Saronno ieri sera: ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del distaccamento locale.

La polizia locale di Saronno ha effettuato diversi controlli sul rispetto dei limiti di velocità in centro abitato.

Incidente stradale ieri mattina in via Roma a Solaro dove si sono scontrate una utilitaria ed una motocicletta. Il centauro, un uomo di 53 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce viola di Cesate ma per lui non è stato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Ieri anche a Saronno il Park(ing) day, un evento globale, lanciato nel 2005, che si svolge in alcune città, in tutto il mondo, il terzo venerdì di settembre.

17092022