SARONNO – Si è tenuto oggi pomeriggio, sabato 15 settembre, il taglio del nastro della nuova ambulanza del comitato Croce Rossa di Saronno. Il mezzo prenderà subito servizio per i servizi di emergenza realizzati in collaborazione con la centrale operativa di Areu.

L’ambulanza è stata parcheggiata nel cortile della sede di via Cesati e preparata con un bel nastro rosso e palloncini. Ad arricchire la cerimonia la presenza di tanti volontari e dipendenti, delle crocerossine e delle autorità civili e militari cittadini.

A presentare l’evento il presidente Orlando Chiariello che ha ricordato l’impegno e la vicinanza della città alla vita del comitato. Il taglio del nastro è stato con la presidente regionale Sabine Liebschner che ha sottolineato come uno dei valori di Croce Rossa Saronno sia proprio “la disponibilità con cui i volontari, dai giovani ai veterani, dedicano il proprio tempo al servizio della comunità togliendo anche alle proprie famiglie e passioni”.

Non è mancato il ringraziamento del sindaco Augusto Airoldi che in un breve discorso ha evidenziato “il significato contributo che Croce Rossa dà alla vita cittadina con i suoi servizi di cui tutti i saronnesi hanno modo di avvalersi”. A benedire il nuovo mezzo don Gianluca Ferrari che ha ricordato come l’attività di Croce Rossa porti “un soccorso, un aiuto a persone ferite e in difficoltà senza confini”.

