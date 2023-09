SARONNO – “E’ un momento difficile per la nostra città: ci sono i problemi del maltempo c’è il tema della sicurezza almeno sul decoro ci può essere un po’ di attenzione aggiuntiva? Il bello, il pulito e l’ordinato aiuta a vivere la città e sinceramente da commerciante anche gli affari”.

E’ la segnalazione di un commerciante saronnese che oggi pomeriggio, sabato 16 settembre, si è trovato a passare in centro. “il mio negozio non è in questa zona della città ma in ogni caso è stata una grande amarezza. Il brutto, lo sporco colpisce e riguarda tutti”.

Il saronnese fa riferimento agli scatolini in piazzetta Schuster: “Esposti per la raccolta differenziata nella giornata di venerdì sono ancora lì il sabato pomeriggio nel momento in cui tante famiglie vengono a Saronno per fare acquisti, per fare una passeggiata, per mangiare un gelato e per passare un po’ di tempo all’aria aperta. Certo una mini discarica in centro non è un bel biglietto da visita”.

E conclude. “Errori e dimenticanze capitano a tutti ma possibile che non si sia trovato il tempo di rispondere ad una segnalazione di residenti e commercianti?”

