LAZZATE – Finisce in pareggio fra l’Ardor Lazzate e la Sestese del saronnese mister Giuliano Melosi, gara andata in scena domenica pomeriggio per la seconda giornata di Eccellenza.

I due lampi nella ripresa: al 4′ in vantaggio i locali grazie al rigore trasformato da Deodato, venti minuti dopo il pareggio della formazione ospite con Siano, sempre dal dischetto.

Ardor Lazzate-Sestese 1-1

ARDOR LAZZATE: Barbieri, Guanziroli, Schieppati, Zefi, Pellini, Marioli, Benedetti (21′ st Moretti), Malvestio, Silla (33′ st Caldirola), Deodato (41′ st Fogal), Caffi (13′ st Rondina). A disposizione Ferloni, Grippo, Rapone, Lokumu, Laurato. All. Fedele.

SESTESE: Ferrara, Priori (7′ st Battistella), Marcone, Vecchierelli, Della Volpe, Tumino, Kate (7′ st Ambrosini), Galli, Rancati (37′ st Giardino), Siano, Paltrinieri (41′ st Costantini). A disposizione Cherchi, Morello, Bernasconi, Mazzucchelli, Macchi. All. Melosi.

Arbitro: Alia di Milano.

Marcatori: 4′ st Deodato (Al) (rig), 24′ st Siano (S) (rig.).

(foto archivio: l’allenatore Giuliano Melosi, il saronnese è attualmente alla guida della Sestese)

17092023