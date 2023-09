Calcio Eccellenza, Solbiatese-Fbc Saronno, parlano Tricarico e Scapinello

SOLBIATE- Prima sconfitta in campionato per il Saronno contro la Solbiatese, con il risultato di 5 a 2. Nel primo tempo, la squadra ospite ha in mano le redini del gioco, ma a segnare sono i padroni di casa per ben due volte, fino al 45′, quando l’Fbc Saronno riesce ad accorciare le distanze. Nel secondo tempo, gli ospiti la riacciuffano, ma solo per poco, e dopo il 3 a 2 i padroni di casa dilagano. L’allenatore dell’Fbc Saronno, Danilo Tricarico, si è espresso in merito alla partita dicendo: “Se si guarda il risultato, si pensa an dominio della squadra avversaria, in realtà è successo tutt’altro, abbiamo pagato due grosse disattenzioni nel primo tempo, per poi impiegare molte energie per rimettere in piedi la gara e, purtroppo, sul più bello siamo calati”. Aggiunge ancora Tricarico :”Abbiamo affrontato una squadra forte, che ambisce alla vittoria finale, ma ci siamo anche noi, queste partite ci danno la convinzione di star facendo qualcosa di importante e il tempo ci darà sicuramente ragione”.



Uno dei mattatori del match è stato il capitano della Solbiatese, Dennis Scapinello, autore di una personale doppietta. Il suo commento post gara è nel segno del fair play: “Siamo partiti bene ma poi ci siamo complicati la vita da soli. Ma abbiamo avuto il merito di raddrizzare subito l’incontro, siamo stati bravi ed anche un po’ fortunati; il terzo gol, su punizione, ha reso le cose più facili”. Ma, molto sportivamente, Scapinello fa notare che “le dimensioni del risultato sono bugiarde; bravi noi ma bravo anche il Saronno, ci sono state occasioni da entrambe le parti”.

Solbiatese-Fbc Saronno 5-2

SOLBIATESE (4-3-3): Russo; Riceputi (21’ st Federici), Novello, Lonardi, Manfrè; Pedrabissi (7’ st Ruggeri), Mira, Minuzzi (7’ st Pandiani); Torraca (12’ st Romano), Scapinello, Milani (23’ st Lonardi). A disposizione Seitaj, Marin, Sessolo. All. Domenicali.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci (1’ st Bertolotti); Bruzzone (1’ st Rudi), Bello, Lofoco, Torriani; Baldan; Proserpio (23’ st Sardo), Di Noto (39’ st Citterio), Sassella; Artaria, Sala. A disposizione Meroni, Lorusso L, Martini, Pozzi, Hassan. All. Tricarico.

Arbitro: Fanciullacci di Savona (Alimani di Seregno e Camporeale di Lodi).

Marcatori: 6’ pt: Milani (So), 14’ pt Pedrabissi (So), 45’ pt Sassella (Sa), 29’ st Bello (Sa) (rig), 34’ st Scapinello (So), 38’ st Pandiani (So), 43’ st Scapinello (So).