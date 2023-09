VARESE – Oggi alle 13.30 a Sesto Calende in via Idroscalo per cause in corso di accertamento un’autovettura in sosta è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Non si sono registrati feriti, anche se l’alta colonna di fumo che si è alzata nel cielo a causa dell’incendio non ha mancato di creare un certo allarme e molta curiosità in paese.

(foto: una fase dell’intervento dei vigili del fuoco oggi a Sesto Calende in via Idroscalo per l’incendio di una utilitaria. L’incendio è stato spento rapidamente ma i danni all’autovettura sono stati ingenti)

21092023