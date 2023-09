SARONNO – Evidenti i segni del maltempo delle ultime settimane sulla recinzione dell’area dismessa dell’ex Cantoni, sul lato di via Miola nella zona all’angolo con via Don Marzorati. Ci sono cittadini preoccupati: sembra sul punto di cadere, soprattutto nel caso di nuovi eventi meteorologici “estremi” come quelli che si sono visti nelle ultime settimane.

Il riferimento va alla recinzione in legno, che appare decisamente ammalorata, proprio accanto al percorso ciclopedonale. Intanto nell’ex Cantoni proseguono le opere di rigenerazione urbana, praticamente tutti i vecchi edifici – quelli dell’allora stabilimento tessile chiuso dagli anni ottanta – sono stati abbattuti, creando anche qualche protesta per la polvere sollevata: faranno posto ad un parco pubblico, a edifici residenziali e commerciali.

(foto: la malconcia recinzione dell’ex Cantoni, lato via Miola angolo via Don Marzorati)

21092023